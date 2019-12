Capodanno senza botti ad Arezzo

Capodanno senza botti in Piazza Grande e in alcune zone del centro di Arezzo. L'ordinanza del Comune di Arezzo arriverà a breve e raccoglierà le decisioni emerse dalla riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica che si è tenuta in Prefettura lunedì 23 dicembre. L'ordinanza del Comune prevederà il divieto, poco prima dell'inizio del concerto in Piazza Grande e fino al termine dello stesso, di introdurre nell'area contenitori di vetro e in lattine. Inoltre verrà disposto il divieto "di fare uso di botti e artifizi pirotecnici" per le intere giornate del 31 dicembre e del primo gennaio, sia nella piazza che in alcune zone sensibili del centro città.