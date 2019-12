Lite a Natale tra nigeriani fa scoprire bazar di droga

Lite la notte di Natale fa scoprire bazar della droga. E' successo a Montevarchi, dove i carabinieri della Radiomobile di San Giovanni il 24 dicembre sono dovuti intervenire in una abitazione per sedare una movimentata situazione con protagonisti persone straniere.

Al loro arrivo i militari dell'Arma, dopo aver riportato la calma, si sono insospettiti per l'atteggiamento dei presenti e hanno scoperto due voluminosi involucri con quasi due chili di marijuana. C'erano anche undici grammi di eroina già confezionati in ventuno dosi pronte per la vendita al dettaglio, un bilancino di precisione e denaro in contante. Oltre a telefonini cellulari usati per i contatti con i clienti.

Tutto il materiale è stato sequestro e i carabinieri hanno arrestato il padrone di casa, mentre è stato denunciato un connazionale al quale dava ospitalità. I due nigeriani hanno permesso di soggiorno e sono incensurati.