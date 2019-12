L'Aretino dell'Anno è il musicista Rossano Tacconi. Ecco il podio

Rossano Tacconi è l’Aretino dell’Anno 2019. Il musicista e compositore ha ottenuto 1.678 voti e ha distanziato tutti gli avversari. Sul podio sono saliti Faustina Bertollo, 995 voti, e Giuseppe Misuri, 929. La presidente dell’associazione “Crescere”, che opera accanto ai disabili, è andata fortissimo ma non è riuscita a far iscrivere il primo nome di una donna nell’albo d’oro dell’iniziativa del Corriere, giunta alla nona edizione. Terza posizione, di tutto rispetto, per Giuseppe Misuri, editore di Radio Fly, vivace emittente della città, che ha riscosso un fiume di apprezzamenti: 929.

Dietro al terzetto di testa: Gianluca Cirignoni, vulcanico trascinatore del Comitato E45 punto 2 (788 voti) e Fausto Casi, del Museo dei Mezzi di Comunicazione (773). Il voto si è chiuso alle 13 di ieri e il conteggio è avvenuto in base ai clic sul sito www.corrierediarezzo.it e ai tagliandi pubblicati sul Corriere e recapitati alla redazione. Ai coupon è stato attribuito un valore maggiore. Rossano Tacconi ha prevalso sia nel voto sul web che nelle schede. Il suo successo conferma la natura assolutamente originale dell’iniziativa del Corriere che premia non i vip, ma aretini dinamici e attivi che nella quotidianità emergono dai loro ambiti di vita.

Tacconi, che non faceva parte della griglia dei venti nomi di partenza, è stato proposto nella fase delle nomination dei lettori. Di lavoro è consulente finanziario. Nel 2019 ha eseguito in prima assoluta in Pieve le musiche da lui scritte e dedicate ai Grandi aretini: Guido Monaco, Mecenate, Piero della Francesca, Michelangelo, Pietro Aretino e Vasari. Ha scritto anche musiche per cortometraggi, film, spot, musical e opere teatrali. Domani sul Corriere appariranno le interviste al vincitore e agli altri protagonisti dell’entusiasmante galoppata. A inizio 2020 la consegna delle targhe in redazione.

Questo l’albo d’oro: 2011 Roberto Fiorini, Giardino delle Idee; 2012 Umberto Zerbini, Arezzo Football Academy; 2013 Pasquale Giuseppe Macrì, cultura; 2014 Mario Agnelli, sindaco Castiglion Fiorentino; 2015 Angiolo Tavanti, Cinghialai Calcit: 2016 Pier Luigi Rossi, Fraternita dei Laici; 2017 Grabriele Minelli, motociclista; 2018 Andrea Bartemucci, ciclista estremo 2019 Rossano Tacconi, musicista.