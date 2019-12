Aretino dell'Anno, Rossano Tacconi: "Premio inatteso. Io tra musica, finanza e calcio"

La città di Guido Monaco incorona Aretino dell’Anno il musicista e compositore Rossano Tacconi; un aretino poliedrico come i grandi artisti del passato, gli stessi ai quali ha dedicato la composizione di musiche. Apprezzato anche come consulente finanziario, Tacconi ha raccolto una pioggia di tagliandi inviati in redazione dai lettori del Corriere di Arezzo. Un trionfo per il compositore che ha ottenuto 1.678 voti staccando gli altri candidati.

Seconda Faustina Bertollo presidente dell’associazione “Crescere”, 995 voti; terzo Giuseppe Misuri editore di Radio Fly, 929; quarto Gianluca Cirignoni del Comitato E45 punto 2 (788 voti) e quinto Fausto Casi, del Museo dei Mezzi di Comunicazione (773). In redazione nelle prossime settimane ci sarà la premiazione. Il vincitore della nona edizione è una sorpresa che nasconde la professionalità e la serietà di Tacconi che, all’età di 45 anni, è stimato sia come professionista nel campo della finanza (lavora per Deutsche Bank) sia come musicista e compositore.

Un trionfo inaspettato?

“È stata una sorpresa. Per me era già un traguardo essere tra i candidati. Un grande onore aver superato le varie fasi e adesso sono incredulo. Non avrei mai immaginato di poter contare su tanti attestati di stima”

Entrato in punta di piedi tra i venti nomi di partenza, proposto nella fase delle nomination dei lettori, hai stravinto con un boom di consensi.

“Credo che la forza sia stata quella di aver fatto molto in vari settori, da quello musicale a quello sportivo e nel mio lavoro”.

Un paniere di conoscenze di concittadini che hanno potuto conoscerla e apprezzarla.

“Esattamente. Non avrei mai creduto che potessero essere cosi tanti. Questa esperienza è stata entusiasmante mi lascia positivamente colpito. Mi ha sorpreso il calore e le energie positive trasmesse da tantissime persone che in questi giorni mi hanno telefonato e mi hanno sostenuto con il loro voto. Credo che grazie all’Aretino dell’Anno’ il Corriere di Arezzo sia riuscito a far emergere e far conoscere le qualità di tutti i candidati”.

La città ha contraccambiato con i voti al suo impegno.

“Ho maturato molte esperienze. Per esempio sono stato anche vicepresidente dei giovani imprenditori di Confcommercio per due mandati con la delega alle politiche economiche. Ho poi giocato per trent’anni a calcio, iniziando nel San Domenico e tutt’oggi siamo un bel gruppo affiatato di amici: una famiglia”.

Un aretino poliedrico per metà musicista e metà consulente finanziario.

“Musica e finanza sono unite dai numeri. Per entrambe alla base c’è la matematica. Una, la finanza è per me il bene terreno, l’altra, la musica è il bene spirituale”.

Come compositore hai creato musiche per i grandi aretini. Cosa hai in mente ancora?

“Per il prossimo anno farò un concerto con orchestra al teatro vasariano. Ho composto musiche dedicate a Mecenate, Guido Monaco, Pietro Aretino, Michelangelo, Petrarca e Giorgio Vasari. Intendo comporre musiche anche su Fossombroni e Piero della Francesca”.

A chi dedichi la vittoria?

“Alla mia famiglia. A Valentina e alla mia piccola bimba Viola. A Fabio e Loretta e ai miei genitori Antonio e Rossella che mi hanno permesso di studiare. Grazie anche ad Antonino Borrello mio manager di riferimento da venti anni”.