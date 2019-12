Carabinieri, l'attività del 2019: in calo i reati denunciati

E' stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella mattina di sabato 28 dicembre l'attività svolta nel 2019 dai carabinieri di Arezzo, "un anno" è stato definito dai vertici dell'Arma, "molto intenso sul piano operativo e proficuo per i risultati conseguiti". Dal primo gennaio al 30 novembre di quest'anno oltre i 2.772 militari impegnati in occasioni di ordine pubblico, sono stati dispiegati sul territorio 20.668 servizi esterni di pattuglia, con l'impiego di 38.511 uomini e donne in divisa, che hanno controllato 102.082 persone e 66.063 autoveicoli. Sono state 2.783 le persone denunciate e 273 gli arresti. I reati denunciati complessivamente sono in calo dell'11%. Particolare attenzione è stata posta alle misure di prevenzione personale: fogli di via, avvisi orali e sorveglianze di pubblica sicurezza. Nei mesi di ottobre e novembre il Reparto operativo ha portato a termine sul territorio due rilevanti operazioni di contrasto agli stupefacenti.