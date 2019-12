Stop ai botti nel centro di Arezzo. In Piazza Grande vietati anche laser, vetro e lattine

Stop ai botti e non solo per la festa di fine anno in Piazza Grande e nelle vie del centro di Arezzo. L'ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli fissa le misure di sicurezza adottate per il grande brindisi del 31 dicembre. Questo il dettaglio dei divieti disposti dal Comune. Nei giorni del 31 dicembre e del primo gennaio è vietata l'accensione di fuochi d'artificio, mortaretti e petardi di ogni genere in Piazza Grande, nelle strade della ztl B, nelle aree pedonali urbane, in via Ricasoli, viale Buozzi, via de Palagi e nel parco del Prato. In Piazza Grande, dalle 19 del 31 dicembre alle 3 del mattino del primo gennaio sarà vietato introdurre contenitori di vetro e lattine, bombolette spray contenenti sostanze urticanti e puntatori laser. Gli esercizi commerciali non potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o lattine nelle aree esterne a quelle consentite.