Cade dalla scala, grave anziano a Loro Ciuffenna

Uomo cade dalla scala appoggiata ad un albero e resta gravemente ferito. Infortunio questo pomeriggio, domenica 29 dicembre, a Loro Ciuffenna. La persona finita in ospedale è un anziano di 81 anni. E' stato soccorso dal 118.

Valutato in codice rosso per le lesioni riportate e per la dinamica dell'incidente, è stato trasportato alle Scotte di Siena per tutti gli accertamenti e le cure del caso. Erano le 16.30 quando è partita la richiesta di aiuto al numero dell'emergenza raccolto dalla centrale di Arezzo.

Nella località del Valdarno aretino sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e automedica. Nella brutta caduta a terra dalla scala, l'uomo ha riportato trauma cranico e trauma toracico.