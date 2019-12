Arezzo, palazzo ex Eutelia verso vendita: offerta di 3,3 milioni

C’è un compratore per il palazzo che fu sede di Eutelia. L’offerta da 3.389.850 euro può decollare verso l’aggiudicazione, se oggi non ci saranno rialzi. Soldi in arrivo per i creditori che aspettano da tempo. Sì, dopo varie aste andate deserte, è dunque spuntato l’acquirente dell’edificio di via Calamandrei ad Arezzo, simbolo del successo della famiglia Landi, gli imprenditori delle telecomunicazioni poi precipitati dagli altari alla polvere: fallimento e bancarotta. Resta top secret il nome di chi ha presentato la busta: i liquidatori giudiziari Alessandro Ghiori, dottore commercialista, e Barbara Rossi, avvocato, mantengono il segreto fin quando non ci sarà l’ufficialità.

Si limitano a confermare che lo scorso 20 dicembre la procedura di vendita ha avuto “esito favorevole”. Ma è ancora possibile fino ad oggi, “presentare un’offerta migliorativa non inferiore al 10% del prezzo offerto”. Quello posto sul mercato è un fabbricato dalla forma architettonica molto particolare, inserito nella zona degli affari alla immediata periferia di Arezzo. Ha destinazione direzionale, è articolato su tre piani fuori terra per uffici, spazi adeguati per sale riunioni, aree reception e servizi. La superficie complessiva è di 2.595 metri quadrati, oltre ad un piano interrato della superficie di mq 1.075, destinato a magazzini, locali di servizio e locali ricovero controllo impiantistica (con un “Centro Elaborazione Dati” di vaste dimensioni).

La vendita dell’ex sede Eutelia è agganciata al concordato preventivo (omologato nel 2012) della società Finanziaria Italiana spa, che era la holding dei Landi, cassaforte del colosso delle telecomunicazioni che fu protagonista di una straordinaria ascesa e di un fragoroso crac. Obiettivo iniziale dei liquidatori, con la vendita degli immobili, era quello di recuperare 50 milioni sui 110 di esposizione accumulata dalla spa. Realizzo che pare impossibile da ottenere: finora venduti beni di seconda fascia, lotti fondamentali ancora da piazzare. Per la ex sede ci siamo. Per stipulare il contratto di compravendita servirà l’ok del comitato dei creditori. Si era partiti da 6 milioni, si è scesi a 3,3. Meglio di niente.

QUESTIONE LAVORATORI IRIDEOS

“Irideos non aveva interesse a presentare un’offerta per l’immobile di via Calamandrei, ma ci ha assicurato che avrebbe mantenuto i lavoratori della sede di Arezzo, 70, sul territorio. Subito dopo le feste chiederemo un incontro per fare il punto, alla luce delle novità”. Sono le parole del sindacalista Salvatore D’Amico, Slc Cgil, sui riflessi che la vendita dell’immobile avrà per i dipendenti della società che ha rilevato Clouditalia e opera nell’edificio messo all’asta.

“L’azienda ha rinnovato il contratto di affitto con scadenze annuali e quello in essere ha validità fino ad aprile” prosegue Salvatore D’Amico. “Non sappiamo chi sia l’acquirente del palazzo e quanto a Irideos siamo fermi a ciò che è scaturito dall’ultimo incontro, cioè la non volontà di farsi avanti per l’acquisto. Attendiamo il passaggio formale dell’asta e dell’aggiudicazione per capire. Non appena possibile riprenderemo il dialogo con Irideos sulla sistemazione logistica dei dipendenti della sede aretina che dovranno a questo punto conoscere in tempi stretti dove sarà il loro luogo di lavoro e con quale organizzazione di lavoro”. Dopo il netto no a trasferimenti in altre sedi, si confida in uffici sempre ad Arezzo.

ALTRI BENI IN VENDITA

In attesa di vendita c'è anche la splendida casa che fu di Samuele Landi prima della fuga a Dubai. E ci sono i terreni Olivetti, ubicati in posizione strategica, a venti chilometri da Milano. Beni della Finanziaria Italiana spa, per i quali i liquidatori cercano proprietari. La casa di Samuele Landi è un terra tetto di pregio ad Arezzo in via Varchi. Con area fitness, palestra e piscina. Prezzo iniziale 2,7 milioni, è scesa ad uno. Hanno destinazione d'uso attualmente industriale, a Pregnana Milanese, i terreni Olivetti. Valutati in origine 22 milioni, si oscilla ora tra 10 e 13. E' il vecchio stabilimento della ‘Olivetti' vicino all'autostrada Milano Torino e alla ferrovia dell'alta velocità.

Le cessioni in corso sono agganciate alle tumultuose e controverse vicende di Eutelia S.p.A., azienda telefonica che era arrivata ad essere il quinto operatore italiano di telecomunicazioni per infrastrutture e servizi. Nel 2003 fatturava 300 milioni. Con il fallimento, il ramo TLC venne poi ceduto a Clouditalia Telecomunicazioni. Nata da una brillante intuizione di Samuele Landi con Plug It, Eutelia è cresciuta in modo vertiginoso per poi entrare nel tunnel della crisi. Nel 2010 la dichiarazione di insolvenza e la successiva vicenda giudiziaria. Da Dubai anche di recente Samuele Landi ha lanciato attacchi sulla questione di quella crisi. Pendente il ricorso in Cassazione.