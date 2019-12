Arezzo, per l'omicidio di Maria test dna su corda e traccia di "ignoto 1"

Nella corda che Maria aveva stretta al collo ci sono tracce? A chi appartengono? E chi è l’“ignoto 1” il cui sangue è misto a quello della vittima in un reperto raccolto nella casa del delitto? Sono due degli interrogativi ancora aperti nel caso di via Della Robbia ad Arezzo, la morte violenta della sessantenne brasiliana Maria Venancio de Sousa, il 26 agosto scorso.

La paternità dell’omicidio se l’è presa Federico Ferrini, 37 anni, casentinese, il cliente che in passato aveva stretto con lei una relazione amorosa. Incastrato dalla Squadra Mobile e reo confesso, il commerciante ambulante di salumi trascorre le Festività in carcere in attesa di comprendere il suo destino.

Quattro mesi dopo, la procura deve chiudere questa inchiesta dove tutto sembra risolto, ma le tessere del puzzle invece non si incastrano tutte, alcune mancano, sfugge il quadro d’insieme. La relazione dell’autopsia consegnata al pm Chiara Pistolesi conferma che la donna è morta per l’emorragia provocata dai colpi ricevuti in testa. L’arma, non trovata, sarebbe la spranga che Ferrini ha con sé, ripreso dalle telecamere mentre si aggira davanti alla casa della donna. E che lui stesso dice di aver gettato in un cassonetto.

Con Maria già morta, l’assassino le avrebbe legato al collo una corda, agganciata alla testata del letto. E quel nastro è oggetto di accertamenti di laboratorio per cercare, almeno lì, tracce di Federico Ferrini. Sì, perché finora nulla di lui è scaturito dagli accurati rilievi nel piccolo alloggio e sul corpo della vittima. Come pure nessuna traccia della brasiliana è saltata fuori dall’auto di Ferrini e dagli indumenti usati quella notte. Incredibile ma vero: sembra quasi che i due non si siano sfiorati. Certo, il racconto autoaccusatorio del 37enne può essere già sufficiente alla condanna, ma la difesa pone interrogativi.

L’avvocato Gionata Giannini con i consulenti Luca Grisolini (esperto in scienze forensi) e Camilla Berti Ceccatelli (biologa) ha anche invitato a esaminare una maglietta indossata dall’altro uomo con cui Maria passò la prima parte di quella notte, in pizzeria e poi a casa. E c’è da rispondere a quella traccia di sangue dove il dna della vittima è misto a un altro non di Ferrini. Di chi è?

Un contatto precedente al delitto riconducibile al caos di una casa per incontri sessuali? O invece no? L’inchiesta procede a step. Intanto sarebbero escluse cause di morte o concause (malore per assunzione di sostanze) diverse dal trauma cranico. E il pm, valutando tutti gli elementi raccolti, una volta sgombrato il campo da altre responsabilità, intende tirare le conclusioni con l’imputazione esatta per Ferrini. Ora è in carcere per omicidio volontario, ma esposto a possibili evoluzioni negative della sua posizione qualora il delitto venisse qualificato come premeditato o aggravato: crudeltà, minorata difesa, futili motivi. La molla di tanta violenza resta inspiegata.

Ferrini ha parlato di ricatto: la richiesta di denaro di Maria, petulante e gelosa della nuova amica di Federico. Se non fosse tornato con lei, Maria avrebbe detto ai quattro venti che frequentava prostitute. Ma è davvero per questo che Federico, mite e pacioso, si presentò con la spranga in via Della Robbia?