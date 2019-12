Tempesta giudiziaria su Fabrizio Del Serra, dinamico imprenditore cortonese del settore tecnologici e arredamenti. E’ indagato per frode fiscale e nei suoi confronti è scattato un sequestro preventivo sui conti correnti per 1,8 milioni. Prima di Natale, Del Serra ha presentato le dimissioni da consigliere comunale nella città etrusca: a giugno era stato eletto per la Lega nella coalizione che ha portato Luciano Meoni alla carica di sindaco, il primo del centrodestra a Cortona. La Compagnia di Arezzo della Guardia di Finanza ipotizza la partecipazione di Del Serra a una frode carosello finalizzata all’evasione dell’Iva incentrata su una società svizzera che vendeva prodotti elettronici alla Del Serra Group, l’impresa di cui Fabrizio Del Serra è amministratore delegato.

L’imprenditore, 57 anni, possiede punti vendita a marchio Euronics al Vallone di Cortona, alle Farniole di Foiano, a Sansepolcro, Castiglion del Lago, Gubbio, Spoleto e parallelamente conduce negozi di mobili a Grosseto, Ravenna, Città di Castello, Arezzo, Empoli: un plurimarca, tre a marchio Stosa, uno a marchio Scavolini. E’ anche attivo nel settore immobiliare. Le fiamme gialle ritengono che il gruppo Del Serra rivendeva i prodotti tecnologici provenienti dalla società svizzera ad altre società che, sempre per l’accusa, rinviavano all’estero il materiale e che alla fine questo tornasse nella disponibilità del primo rivenditore, un cinese, che non versava l’imposta sul valore aggiunto. Del Serra respinge le accuse e i suoi avvocati Niki Rappuoli e Marco Cocchi sono al lavoro per difenderlo.

Secondo quanto riferito proprio dalla difesa, anzi, Fabrizio Del Serra si ritiene parte offesa nel contesto di una truffa intracomunitaria perché nei suoi confronti venivano emesse fatture con Iva quando invece doveva essere applicato il reverse charge, dato che la società al centro del business non era della Svizzera, ma italiana, con sede secondaria operativa in provincia di Como. In questa fase preliminare dell’inchiesta, con molti aspetti da chiarire, gli avvocati non hanno presentato istanza di riesame contro il provvedimento, sarà fatta più avanti istanza di dissequestro, una volta effettuate le indagini difensive e acquisita una relzione tecnica redatta da un commercialista esperto in diritto tributario.

Del Serra Group, colpita dall’indagine della Finanza opera nel mercato del Centro Italia dagli anni ‘50 anni, ma è dagli anni ‘90 che ha avuto un progressivo sviluppo. L’imprenditore cortonese, noto per la dedizione all’impresa e l’attaccamento al territorio, a quanto affermano i suoi avvocati conta di poter chiarire quanto prima la sua posizione, sgombrando dal campo le ipotesi di reato mosse nei suoi confronti.