Presunta frode fiscale con i prodotti tecnologici, indagato Fabrizio Del Serra (Lega) che si è dimesso da consigliere comunale di Cortona: il sindaco Luciano Meoni rompe il silenzio. Meoni esprime vicinanza, sottolinea che si tratta di una vicenda personale e si dice fiducioso nella giustizia.

Dopo le notizie che riguardano l'imprenditore, coinvolto in una inchiesta della Guardia di Finanza di Arezzo che contesta l'evasione dell'Iva, con sequestro preventivo di 1,8 milioni per Del Serra, il primo cittadino della città etrusca, passata al centrodestra la scorsa primavera, ha diffuso una nota.

"Esprimo rammarico per le dimissioni del consigliere Fabrizio Del Serra" si legge. "Lo ringrazio, a nome mio e della giunta, per il contributo dato in questi mesi all’attività dell’ente, durante i quali si è dimostrato molto attento ai problemi e alle questioni del territorio, facendo squadra con tutte le componenti istituzionali".

Il sindaco di Cortona prosegue: "Lo ringrazio anche per la serietà dimostrata nella decisione di dimettersi da consigliere comunale, presa per motivi che, peraltro, non hanno nulla a che vedere con l’attività della pubblica amministrazione. Non era scontato che il consigliere desse le sue dimissioni e prendiamo atto della sensibilità manifestata e della correttezza del gesto".

"Tutto quello che sarà accertato, rientra nella sfera privata e personale", tiene a sottolineare il sindaco Luciano Meoni. "Per quanto ci riguarda, siamo garantisti, e fiduciosi che la giustizia farà il proprio corso".

Del Serra è amministratore delegato di un gruppo che opera nel centro Italia con punti vendita, molti in Toscana e Umbria, nel settore dei tecnologici e dell'arredamento.