Africa Eco Race, Gabriele Minelli da Arezzo verso Dakar: tecnica e solidarietà

Il campione della solidarietà, Gabriele Minelli, in partenza per l’Africa Eco Race tra beneficenza e premiazioni. Il pilota aretino del Team 4 Fun, è pronto a cavalcare le dune del deserto in sella alla moto Argo. Il 5 gennaio sarà a Montecarlo, di fronte a 7.500 chilometri di sabbia. Una nuova sfida che lo vedrà impegnato per 14 giorni. L’arrivo è previsto a Dakar il 19 gennaio, dopo faticose e lunghe tappe tra Marocco, Mauritania e Senegal.

“Sono molto emozionato” confessa Gabriele Minelli “per questa nuova sfida. Sono concentrato e pronto a scendere ancora una volta nel deserto con Argo, la moto Ktm 450 Rally Replica, una moto con la quale ho trovato un binomio perfetto lo scorso anno durante la Dakar”.

Prosegue quindi la scia di imprese per il pilota aretino che ha ricevuto lo scorso 21 dicembre il premio del Comi come “Atleta dell’Anno 2019” durante la cerimonia svolta nella sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. “È il secondo anno consecutivo” ricorda Gabriele “che ricevo il prestigioso riconoscimento. Una grande soddisfazione aver partecipato, nel 2019, alla mia seconda Dakar Rally, in Perù, ed essere riuscito a tagliare il traguardo di Lima dopo oltre cinquemila chilometri”. Campione nello sport ma anche nella vita. Si ripetono infatti le donazioni di Gabriele Minelli a favore delle associazioni del territorio.

Prima di partire per l’Africa Eco Race Minelli assieme al Team 4 Fun ha fatto tappa all’istituto di Casa Thevenin per consegnare un regalo agli ospiti della struttura presieduta da Sandro Sarri. Alla vigilia di Natale un dono graditissimo per le ragazze e i ragazzi. “Quest’anno il Team 4 Fun” racconta Gabriele Minelli “ha donato un biliardino ai ragazzi dell'istituto di casa Thevenin. È stato un bel momento di incontro. Con le ragazze e i ragazzi abbiamo ormai stretto un bel legame di amicizia. Sono nostri tifosi affezionati. Lo scorso anno gli avevamo portato alcuni regali personali vestendoci da Babbo Natale. Adesso abbiamo preferito un regalo da utilizzare in gruppo in modo che possano anche socializzare e trascorrere momenti di svago insieme”.

Gabriele Minelli figura anche nell'Albo d'Oro dell'Aretino dell'Anno, il premio che viene assegnato dai lettori del Corriere di Arezzo.

Non c’è solo la beneficenza pro Calcit, ma tante altre azioni benevole per Gabriele Minelli e il Team 4 Fun, ormai proiettato verso traguardi sia sportivi che sociali.

“A due settimane dal via dell'Africa Eco Race, Gabriele Minelli, assieme al pilota Fabrizio Bennati ed altri colleghi” spiega il presidente del Team 4 Fun Marcello Mazzoni “hanno fatto visita agli amici di Casa Thevenin ad Arezzo “proseguendo nella missione che per noi è un valore importante oltre lo sport, ovvero fare beneficenza. A Casa Thevenin siamo stato accolti calorosamente dal presidente Sandro Sarri ed il regalo, un magnifico biliardino, è stato apprezzato fin da subito dai giovani ospiti dell'istituto. Siamo quindi contenti di aver fatto sorridere e divertire ragazze e ragazzi ospiti di una realtà del nostro territorio che grazie alle iniziative di Gabriele Minelli abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare in modo più profondo”.