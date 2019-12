Arezzo, il messaggio del sindaco Ghinelli alla città: "Faremo altra strada insieme"

Messaggio agli aretini su facebook per il sindaco Alessandro Ghinelli. Con riferimento anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla recente visita ad Arezzo.

"Ad Arezzo, agli aretini, a tutti noi auguro un 2020 che ci faccia ancora di più sentire una unica e forte comunità con valori, prospettive, diritti e doveri comuni. Ed in particolare questo augurio lo faccio ai giovani aretini perché possano essere protagonisti del futuro della loro Città, ben consapevole che molto dipende da chi, come me, "porta il cappello bianco"".

Il sindaco Ghinelli prosegue il suo post: "Questo è l'ultimo Capodanno del mio primo mandato e posso dire che per me "essere il Sindaco di Arezzo" è stata ed è una delle cose più belle del mondo. Grazie Arezzo per quello che mi hai dato, per l'onore di vestire la fascia tricolore, per l'emozione di lavorare in "nome Tuo"! Ne abbiamo fatta di strada insieme. E altrettanta ne faremo. Buon 2020!"

Alessandro Ghinelli è indicato dalla coalizione di centrodestra come candidato per il bis alla guida del comune. Ma resta in corsa per la candidatura a governatore della Regione Toscana.

La conclusione: "Come immagine simbolo del 2019 lascio questa fotografia della partenza del Presidente della Repubblica da Arezzo, al termine della prima giornata del congresso nazionale ANCI. In quel preciso momento ho donato a Mattarella una rara edizione del Canzoniere del Petrarca... ricordandogli che la lingua italiana è nata qui. Il Presidente ne è rimasto molto impressionato e ha assentito con inusuale entusiasmo".