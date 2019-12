Fine anno con il brivido per due escursionisti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il Soccorso Alpino Toscano è dovuto intervenire in località Poggio Scali, nel pomeriggio di martedì 31 dicembre 2019, verso le 17, per recuperare le persone in difficoltà sul sentiero di crinale 00 del Cai.

L'oscurità che calava nella zona e il freddo hanno accompagnato l'operazione, richiesta ai tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Monte Falterona dal 118 di Arezzo.

Sul posto è intervenuta una squadra che ha individuato e raggiunto i due escursionisti che avevano richiesto aiuto: erano rimasti bloccati a causa di un infortunio ad una gamba di uno dei due.

Gli escursionisti sono stati recuperati e l’infortunato è stato accompagnato fino all'ambulanza per le valutazioni del caso.

I due escursionisti, al di là dell'infortunio, riferisce il Soccorso Alpino, erano in buone condizioni di salute al momento del recupero che si è concluso in serata.