Il 2019 a Castiglion Fiorentino si chiude con la scomparsa di popolari personaggi

A Castiglion Fiorentino il 2019 si chiude con l'addio a due popolari personaggi. Girolamo Miniati e Dino Vanni.

Il primo, Girolamo di Cantalena di Cortona, ma legato a doppio filo con il comune castiglionese, conosciuto come "Il Volpino", era membro della squadra di caccia del paese e persona con radici legate al territorio. Presenza immancabile al mercato del venerdì con i prodotti della montagna, come le castagne, e dell'orto, come le zucche dalle forme particolarissimo.

Anche il sindaco Mario Agnelli ha voluto ricordare pubblicamente con commozione Girolamo (per molti "Girogliomo") nel suo profilo facebook. "Un personaggio mitico", scrive il sindaco "che nella sua semplicità è passato alla storia del nostro paese. Ci mancheranno le sue perle di saggezza e di scaltrezza, come del resto le sue zucche e le castagne che lo renderanno immortale".

Prima del passaggio dal 2019 al 2010 si è spento anche un altro castiglionese novantenne, Dino Vanni, conosciutissimo per aver condotto per lunghi anni la stazione di servizio Agip lungo la strada Umbro Casentinese. Persona molto apprezzata, per molto tempo è stato punto di riferimento per le necessità legate al rifornimento di carburante.

La morte di Miniati e la morte di Vanni hanno suscitato commozione nella popolazione, condoglianze da parte del Corriere.