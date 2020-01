Ubriachi nella notte di festa: in 7 al pronto soccorso. Tra loro anche un 15enne

Troppo alcol nella notte di Capodanno e in sette, ubriachi, sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. E' un primo bilancio degli interventi sanitari effettuati nel capoluogo a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Tra i sette in stato di ebbrezza che hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del nosocomio del capoluogo anche un quindicenne giunto nella notte al pronto soccorso di Arezzo. Sempre nella notte intervento del 118 in centro, in piazza San Francesco, per una lite scoppiata tra due ventenni: giunte le ambulanze, i due giovani hanno poi rifiutato il soccorso.