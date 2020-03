Arezzo, frana sulla provinciale di Montemignaio: strada chiusa

Frana sulla strada provinciale di Montemignaio, in Casentino. Bloccata la circolazione e vigili del fuoco al lavoro con gli operai del Comune della vallata casentinese. Grossi massi si sono distaccati a monte della carreggiata ed hanno invaso la sede stradale ostruendola.

Per fortuna al momento del cedimento non transitavano auto e nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza, i vigili del comando provinciale di Arezzo e sul posto anche il sindaco di Montemignaio, Roberto Pertichini.

Alle 8 di questa mattina, giovedì 5 marzo, la strada era chiusa in entrambe le direzioni di marcia. La frana si è verificata esattamente al chilometro 15 + 800.