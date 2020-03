Arezzo, morti nello schianto. Riapre Bicigrill gestito dai disabili, a Tuoro addio a Ivan, l'autista disperata

Tuoro sul Trasimeno si ferma per l’ultimo saluto a Ivan. Un ragazzo sfortunato, che non si arrendeva ai suoi limiti. Ivan Osmeri, 45 anni, è uno dei tre disabili morti nella strage del pulmino. Le esequie saranno celebrate oggi, giovedì 5 marzo, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena.

DOLORE AL PAESE DI IVAN

E il paese del Trasimeno si ferma. Con il sindaco Maria Elena Minciaroni in testa: “Siamo a fianco del babbo di Ivan, Francesco, che per tanti anni è stato operaio del Comune, e siamo vicini alla sorella Meri”, dice il primo cittadino di Tuoro esprimendo il cordoglio di tutta la comunità. La tragedia della Fratta di Cortona è arrivata proprio alla fine del 2 marzo, il giorno in cui Tuoro aveva ricordato un altro suo figlio, Emanuele Petri, il sovrintendente di polizia ucciso dalle nuove Brigate Rosse diciassette anni fa. Ivan a Tuoro lo conoscevano tutti. Le sue problematiche, la sua tenacia. In passato aveva anche perso la mamma.

Ma da alcuni anni Ivan Osmeri era ospite di Villa Mimose, al Ferretto, la struttura di riabilitazione per adulti con disabilità cognitive. Sportivo. Dinamico. Lunedì era stato alla lezione di ballo a Manciano di Castiglion Fiorentino. Fatale lo schianto del pulmino Renault sul tronco di un albero lungo la provinciale 28. Il sostituto procuratore di Arezzo, Marco Dioni, ha concesso ieri mattina il nulla osta alla sepoltura per le tre vittime.

SELENE E LUIGI

Selene Foschi, 43 anni, tornerà in quella Livorno dove la vita le aveva riservato cose spiacevoli. Una storia da brividi, unita alla disabilità. Dal 2007 a Villa Mimose, Selene era “un’istituzione”. Una trascinatrice. Con il suo tutore si stanno organizzando le esequie. Riposerà invece a Firenze, Luigi Romano, 45 anni, originario di Napoli. Un altro ragazzo in cammino sul suo percorso di ostacoli e conquiste.

VILLA MIMOSE

Ieri gli altri ospiti della struttura del Ferretto sono andati a rendere omaggio ai loro amici all’obitorio dell’ospedale Santa Margherita alla Fratta di Cortona. Il responsabile della cooperativa, Mirko Dai Prà, li ha informati martedì sera della tragedia. Alcuni hanno reagito male. Una mazzata. Ma il cammino riabilitativo deve continuare. La famiglia di Villa Mimose si stringe: responsabili, dipendenti, ospiti. Si fanno forza Mirko Dai Prà e Roberto Vasai, ex presidente della Provincia di Arezzo che adesso lavora nel sociale ed è dirigente del consorzio Residenze sanitarie e sociali, di cui fa parte la cooperativa Residenze riabilitative.

I FERITI STABILI, L'AUTISTA DISPERATA

Gli altri tre feriti della struttura sono in rianimazione, alle Scotte di Siena. Due uomini di Viterbo e una donna di Civitaveccha. Età fra i 37 e i 45 anni. Sono stabili, dicono i sanitari, e questa è una buona notizia. L’autista del pulmino, dipendente della cooperativa, è ricoverata al San Donato di Arezzo. Ha fratture, ma è devastata dentro. Disperata per quello che è successo. Inevitabile per lei, quarantenne di origini rumene residente al Trasimeno, l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale plurimo. Il pm Marco Dioni disporrà una perizia sulla dinamica e sul mezzo incidentato. A fine settimana avrà sul tavolo i risultati delle analisi che diranno delle condizioni psicofisiche della donna quella sera. Chi la conosce mette la mano sul fuoco che è persona seria e affidabile. L’inchiesta farà luce su tutto, a partire dall’adeguata condotta di guida. In certi casi può bastare una distrazione. (Guarda il video: la strada dell'incidente)

RIAPRE IL BICIGRILL

In mezzo a tanto dolore e sconforto, c’è però un segnale positivo. Riapre i battenti il Bicigrill di Frassineto, lungo il Sentiero ciclopedonale della Bonifica, il ristorante dove lavorava Selene con altri disabili assunti dalla cooperativa Lavorativamente. Sì, dopo i giorni di lutto, questi ragazzi con problemi, che cucinano e servono al tavolo le persone cosiddette normali, da sabato tornano a rimboccarsi le maniche. Si va avanti. Per gli altri, per se stessi, per Selene, Luigi e Ivan.

Luca Serafini