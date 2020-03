Emergenza Coronavirus, oltre al mondo della scuola si blocca anche quello della giustizia. Stop a tutti i processi per l'astensione degli avvocati a partire da domani, venerdì 6 marzo fino al 10.

La decisione è stata presa a livello nazionale dall'Organismo Congressuale Forense e avrà ripercussioni sullo svolgimento dei processi in tutto il territorio. Ad Arezzo in questo periodo erano in programma, tra le altre, udienze per la bancarotta di Banca Etruria e a Firenze era attesa per il 10 marzo la sentenza nel caso della morte di Martina Rossi, precipitata nel 2011 dall'hotel di Palma di Maiorca, con la richiesta di condanna della procura generale per i due giovani di Castiglion Fibocchi che erano con lei in camera ('tentato stupro di gruppo').

Nell'atto dell'organismo degli avvocati viene decisa "l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”".

Oggi, giovedì 5 marzo, al tribunale di Arezzo attività giudiziaria in corso. Seppur in un clima di incertezza, con accorgimenti presi per evitare assembramenti nelle aule e nei corridoi. Nei giorni scorsi era saltato il processo per lo spaccio al Pionta, causa il blocco delle traduzioni di detenuti.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Arezzo, da parte sua, riunitosi mercoledì 4 marzo, ha deliberato una serie di misure:

"1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo continuerà a diffondere anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale, tra gli iscritti nell’Albo, negli elenchi e nei registri, le norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute di cui in premessa, che qui si hanno per integralmente richiamate;

2. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo procederà ad istituire un elenco di iscritti disponibili ad assicurare sostituzioni in udienza per gli Avvocati provenienti da altri circondari o distretti, ai fini di cui all’art 3 delle Linee Guida richiamate in premessa. A tal fine, verrà inviata la presente delibera a tutti gli iscritti, onde acquisire la loro disponibilità. Verrà, quindi, redatto e pubblicato il conseguente elenco nel sito dell’Ordine e inviato al CNF;

3. Il Consiglio dispone che l’accesso ai locali dell’Ordine degli Avvocati ed in particolare alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine avvenga solo per motivi strettamente urgenti ed inderogabili, invitando, in ogni caso gli iscritti ad inviare le proprie istanze tramite e-mail;

4. Il Consiglio delibera di far effettuare una pulizia straordinaria dei locali a disposizione del Consiglio con relativa sanificazione;

5. Il Consiglio invita gli iscritti a munirsi di toga personale, segnalando che da venerdì 6.3.2020 il servizio di utilizzo delle toghe dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo verrà sospeso per la sanificazione;

6. Il Consiglio, visto il DPCM del 4.3.2020, proroga la sospensione degli eventi formativi già programmati dalla Fondazione per la formazione forense fino al 31 marzo 2020, nonché la sospensione dell’accreditamento per gli eventi che già avevano ottenuto tale riconoscimento;

7. Il Consiglio delibera di rinviare a data successiva al 31 marzo 2020 la formazione dei mediatori già fissata per il giorno 10 marzo 2020;

8. Il Consiglio delibera la sospensione delle mediazioni con rinvio a data successiva al 31 marzo 2020. Sarà onere dell’ufficio comunicare la data del rinvio. Si invitano i colleghi a provvedere al deposito delle nuove istanze a mezzo pec;

9. Il Consiglio dispone la sospensione, fino al 31 marzo 2020, dell’utilizzo della Sala del Consiglio dell’Ordine per riunioni salve ipotesi urgenti da autorizzare da parte del Presidente del Consiglio dell’Ordine.