Arezzo, l'addio ai disabili morti nello schianto e al babbo di una ferita deceduto di crepacuore

Strage del pulmino, si sono svolti a Tuoro sul Trasimeno oggi, giovedì 5 marzo, i funerali di Ivan Osmeri, uno dei tre disabili morti nello schianto di lunedì 2 marzo alla Fratta di Cortona. Domani, venerdì 6, ultimo saluto a Luigi Romano, a San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Sempre domani a Tarquinia (Viterbo) si svolgeranno i funerali del babbo di una disabile rimasta ferita nell'incidente: l'uomo, 75 anni, è deceduto di crepacuore alle Scotte di Siena dove era andato a far visita alla figlia. Soltanto nei prossimi giorni potranno essere celebrate le esequie di Selene Foschi, la disabile di Livorno. Non ha familiari e quindi è il giudice tutelare a disbrigare tutta la pratica per funerale e sepoltura.

Il responsabile della struttura Villa Mimose del Ferretto di Cortona, Mirko Dai Prà, i collaboratori e operatori della residenza, in questi giorni si occupano sia degli altri 23 ospiti della struttura, che dei tre ricoverati a Siena, della provincia di Viterbo. Sono sempre in rianimazione, stabili. Si spera che le condizioni possano evolvere in meglio. Ricoverata ad Arezzo la quarantenne rumena, residente al Trasimeno, che era al volante del pulmino sfuggito al controllo e finito contro un albero. E' indagata per omicidio colposo plurimo.

La dolorosa notizia del gravissimo incidente stradale alla Fratta di Cortona è stata riportata sul profilo facebook dello Special Olympics Italia, team sportivo composto da atleti disabili, che si stringe al dolore delle famiglie e dei cari di Selene, Ivan e Luigi.

Luca Serafini