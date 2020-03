Coronavirus, maestra contagiata ad Arezzo. 112 bambini in quarantena

Sono 112 i bambini che sono in quarantena. Lo annuncia il sindaco Alessandro Ghinelli nella conferenza che arriva al termine della giornata che ha visto il primo caso di Coronavirus ad Arezzo. Ad essere risultata positiva al tampone è una donna di 51 anni che insegna alla scuola primaria Monte Bianco. "I bambini che sono in isolamento - dice Ghinelli - sono gli alunni della scuola interessata. Non ci sono focolai però nella nostra città e nè in provincia". Sempre nella giornata di giovedì 5 marzo si è registrato il secondo caso in Valdarno. Si tratta di un uomo di 43 anni di Castelfranco Piandiscò. Intanto la Prefettura ha emesso due circolari che riguardano l'annullamento di eventi e la chiusura di discoteche, mercati, fieri, spettacoli circensi. Il sindaco Ghinelli ha annunciato controlli con la polizia municipale affinchè vengano rispettate le regole contenute nell'ordinanza del Governo.