Arezzo, sfida tra nobili (Passerini - Vecchio Verderame): ingegnere rinviato a giudizio

Nella disputa tra nobili, finisce per essere rinviato a giudizio un professionista, l’ingegnere R.C., accusato di “falsa perizia”. Il processo ad Arezzo è fissato per il 20 aprile e la vicenda è quella, complessa e tutta da chiarire, del casolare di Cortona, nella campagna di Pergo. La questione penale nasce nell’ambito del duello civile tra il conte Silvio Passerini e il barone Germano Vecchio Verderame. Il primo aveva messo in vendita due rustici per 900 mila euro, nei pressi della Villa Passerini, risalente al XVII secolo. La trattativa era sfociata in un contratto preliminare, con Verderame che nel 2012 anticipò 300 mila euro di caparra.

All’atto di compravendita, il notaio bloccò tutto: dalle carte emergeva che uno degli immobili sottoposto a restauro nel 2004 risultava abusivo. Lavori svolti senza autorizzazione edilizia, difformità sul progetto, irregolarità tali da bloccare il passaggio di proprietà. Risultato: nel 2014 Verderame recede dall’acquisto e cita in giudizio Passerini rivendicando non solo i soldi della caparra, ma un importo doppio per l’inadempimento e ciò che ne consegue. Nasce una causa civile davanti al giudice Carmela Labella del tribunale di Arezzo.

Passerini a sua volta chiama in causa l’architetto che all’epoca aveva l’incarico di seguire i lavori e, dato che sono emerse le gravi lacune autorizzative, lo cita per essere a sua volta rimborsato. Il giudice nomina un ingegnere per la consulenza tecnica: deve accertare se la costruzione è abusiva o se invece è coperta dai permessi. Ebbene, l’ingegnere restituisce una relazione nella quale parla di atti regolari. Tutto autorizzato.

La relazione scontenta tutti e finisce nell’occhio del ciclone. L’ingegnere viene indagato per falsa perizia. Ieri il gup lo ha rinviato a giudizio. E’ difeso dall’avvocato Roberto Alboni e dall’avvocatessa Licia Colizio. Parti civili, in questo caso d’accordo sono entrambi i nobili, Passerini con l’avvocato Gian Franco Ricci Albergotti e Vecchio Verderame con l’avvocato Roberto Rossi.

Luca Serafini