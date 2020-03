Arezzo, morti nel pulmino, la Provincia: "No al guard rail e c'è limite di velocità a 50"

“Installare un guard rail nel luogo dell’incidente? Non mi sembra opportuno: la strada è già in sicurezza, con il limite di velocità a 50 km orari e l’asfalto nuovo”. Silvia Chiassai Martini, presidente della Provincia di Arezzo, risponde così alla proposta del sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Che invece invoca una protezione davanti agli alberi ai lati della provinciale 28, dove lunedì 2 marzo si è consumata la tragedia. (Guarda video della strada della strage)

Dopo la strage del pulmino, lo schianto sulla pianta con tre morti e cinque feriti, si riflette sulla viabilità alla Fratta di Cortona, vicino all’ospedale di zona. Ma questi sono i giorni, tristi, dell’addio ai tre disabili morti nello schianto. A Ivan, Luigi e Selene si è aggiunta una quarta vittima, indiretta.

E’ morto di crepacuore il babbo di Lina, un’altra disabile che era nel mezzo ed è rimasta gravemente ferita. L’uomo era andato a far visita alla figlia e il dolore lo ha sopraffatto. Oggi, venerdì 6 marzo, al duomo di Tarquinia, alle 15, il funerale. Giuseppe Di Carlo aveva 75 anni e pare soffrisse di problemi cardiaci. Martedì si è accasciato su una panchina alle Scotte: vani i tentativi per salvarlo. Era con la moglie e l’altra figlia. La sua Lina resta ricoverata in rianimazione come Massimiliano e Adriano, di Viterbo. Condizioni stabili: c’è fiducia che possano farcela.

Anche ieri pomeriggio il responsabile di Villa Mimose, Mirko Dai Prà, è andato a trovarli. Prima era stato a Tuoro sul Trasimeno, ai funerali di Ivan Osmeri. Tanta gente nella chiesa parrocchiale ma esequie in clima irreale, per le nuove disposizioni legate all’emergenza coronavirus. Piegato dal dolore il babbo Francesco. In lacrime la sorella Meri. Presenti diversi operatori della residenza del Ferretto di Cortona dove Ivan viveva da anni. Ha celebrato le esequie don Marco. C’era il sindaco Maria Elena Minciaroni a rappresentare tutta la comunità di Tuoro.

Oggi nel Fiorentino saranno celebrate le esequie di Luigi Romano, anche lui 45 anni come Ivan. Nato a Napoli, viveva a San Casciano Val di Pesa, dove sarà sepolto. Per Selene Foschi, 43 anni, tempi più lunghi a causa della burocrazia. Lei non ha familiari, viene da una storia terribile ed è il giudice tutelare a prendersi cura degli adempimenti necessari. Selene tornerà a Livorno la prossima settimana. A occuparsi delle pietose operazioni funebri all’obitorio del Santa Margherita della Fatta sono state le imprese Ifa di Cortona e Bacchetta di Tuoro, Parole di cordoglio sono state espresse ieri dall’organizzazione Special Olympics Italia, che si occupa di sport per i disabili.

Un toccante ricordo dei tre di Villa Mimose, anche loro nei ranghi degli atleti speciali. Sempre su Facebook, il Bicigrill di Frassineto, comunica la riapertura del ristorante sul sentiero della Bonifica per sabato 7 marzo, dopo i giorni di lutto. Il sorriso di Selene, che lavorava lì con tanto impegno, li accompagnerà sempre. A Villa Mimose sono giornate dure, con gli ospiti che hanno reagito con sofferenza alla notizia della tragedia. La cooperative Residenze riabilitative, con Mirko Dai Prà, e il Consorzio Residenze sociali e sanitarie, con Roberto Vasai, penseranno a come ricordare anche in futuro Ivan, Selene e Luigi.

Procede intanto in procura l’inchiesta del pm Marco Dioni sull’incidente, con l’autista quarantenne di Castiglione del Lago, originaria della Romania, dipendente della cooperativa, che è indagata per omicidio colposo plurimo. Determinante la ricostruzione con l’ausilio della scatola nera e di un perito per stabilire se la condotta di guida era adeguata. O se la velocità era eccessiva. In un tratto stretto tra due file di alberi e insidioso per la pioggia e il buio. Il Renault all’uscita di una curva ha urtato con la parte laterale il fusto di una pianta. Per quel tratto della Provinciale 28 il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha inviato ieri una mail alla Provincia sollecitando una soluzione. La prima risposta da Arezzo non sembra vada in quella direzione. Perplessità.

“Attendiamo le risposte dell’inchiesta”, dice la presidente Chiassai Martini, “in ogni caso non credo che il guard rail lì offrirebbe maggior sicurezza, anzi. Ora, con le piante, ci sono spazi vuoti tra l’uno e l’altro, mentre con una barriera unica sarebbe peggio. Ci sono inoltre normative rispetto all’abbattimento di alberi, dobbiamo valutare. Ma non facciamo allarmismo, occorre cautela. E in quel tratto ci sono cartelli con il limite a 50”.

Luca Serafini