Coronavirus: ad Arezzo 260 in isolamento, 182 i bambini. Due nuovi casi, Ghinelli: "Evitiamo il focolaio"

Sono 260 le persone in isolamento in queste ultime ore. I bambini della scuola primaria Monte Bianco da 112 salgono a 182. Gli adulti isolati sono 78 dei quali 32 fanno riferimento al plesso scolastico. A oggi dunque la situazione è la seguente. Nella provincia di Arezzo ci sono sette tamponi positivi. Di questi sette: Pergine, Castelfranco, Poppi (2) e tre ad Arezzo. Gli ultimi due casi un 25enne e una donna di 55 anni. Due i ricoverati: uno in malattia infettive, uno in terapia intensiva. Il dato che desta preoccupazione è la donna di 55 anni, amica della maestra 51enne della scuola elementare, che frequentano la stessa scuola di tango. Si tratta del primo contagio all'interno della città. Il sindaco Ghinelli: "E' un dato che desta preoccupazione - dice - Dobbiamo fare in modo che Arezzo non diventi un focolaio. Bisogna evitare di diventare zona rossa".