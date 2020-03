Arezzo, Coronavirus: uomo di Foiano positivo all'ospedale della Fratta di Cortona

Un uomo di Foiano della Chiana è risultato positivo al Coronavirus. Si tratterebbe di un sessantenne, che abita alla periferia di Foiano. Ricoverato all'ospedale della Fratta di Cortona, è stato successivamente trasferito in terapia intensiva al San Donato di Arezzo. L'annuncio dato inizialmente dal sindaco di Cortona Luciano Meoni sul suo profilo Facebook ha trovato conferma in una prima nota dell'Azienda sanitaria. Il sindaco di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati, è in stretto contatto con l'Asl per tutti gli adempimenti e provvedimenti successivi. Le persone che sono state in contatto con il sessantenne sono già attenzionate. Pare che l'uomo avesse problemi di salute negli ultimi tempi e che non fosse uscito di casa da giorni.

"In qualità di sindaco, comunico ai cittadini che purtroppo è stato accertato un caso di Coronavirus presso l'ospedale della Fratta. Il paziente non è cortonese", ha scritto Meoni dopo la mezzanotte.

"Maggiori dettagli verranno comunicati direttamente dalla Asl. Invito tutti a mantenere la calma e a continuare normalmente la propria vita nel rispetto delle regole che già vi sono state comunicate."

Sul caso all'ospedale Santa Margherita di Cortona e su ulteriori aggiornamenti della situazione, l'Asl fornirà ulteriori informazioni. Intanto proprio la Asl fa sapere che il paziente è stato trasferito al San Donato di Arezzo.