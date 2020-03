La Messa in tempo di Coronavirus è all'aperto o in diretta su Facebook: l'idea di un parroco ad Arezzo

La Messa ai tempi del Coronavirus. Le ultime direttive che sono state date dalla conferenza episcopale della Toscana, parlano chiaro. Anche i riti dentro le chiese devono essere celebrati a distanza di sicurezza. E così Padre Giovanni Martini, parroco della parrocchia di Staggiano-San Firenze-Peneto, ha deciso di salvaguardare la salute di tutti e di celebrare la Messa all'aperto. Succederà domenica 8 marzo. La Messa delle undici, visto che è quella più affollata, sarà celebrata all'aperto davanti all'oratorio Don Walter. Ma non è finita qui. Perchè da lunedì 9 marzo fino a venerdì 13 marzo, l'Adorazione Eucaristica dalle 17.30 alle 18.30 e la Messa alle 18.30, verrà trasmessa in diretta via facebook. Ricordiamo che sempre la conferenza episcopale della Toscana ha deciso di sospendere la Benedizione nelle Case e il catechismo per i bambini.