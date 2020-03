Arezzo, Coronavirus: sessantenne di Foiano contagiato. Il sindaco Sonnati: "Attenersi a norme, niente panico"

Coronavirus, sessantenne di Foiano della Chiana contagiato. Il sindaco della cittadina della Valdichiana invita a seguire le norme indicate dalle autorità senza creare allarmismi e cadere nel panico. L'uomo, che abita alla periferia di Foiano, è risultato positivo ad un controllo effettuato all'ospedale della Fratta di Cortona. Da qualche tempo pare avesse problemi di salute. Attivate tutte le misure del caso per la cerchia di relazioni. Il paziente è stato successivamente trasferito al San Donato di Arezzo in terapia intensiva.

In un post su Facebook il sindaco di Foiano, Francesco Sonnati, ha scritto questa mattina sabato 7 marzo:

"Questa mattina abbiamo ricevuto l’ufficialità che un paziente di Foiano ricoverato all’ospedale della Fratta è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Le persone in contatto con il paziente sono state avvisate dagli organi sanitari e messe sotto osservazione.

Siamo in stretto contatto con Asl, Prefettura e servizio sanitario regionale per monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione.

Prego tutta la cittadinanza di attenersi alle norme di prevenzione igenico-sanitarie previste dalla Regione Toscana.

Se ci saranno ulteriori informazioni vi aggiorneremo.

Non è il momento né del panico né della paura ma della collaborazione con tutte le istituzioni in campo in questo particolare momento".