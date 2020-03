Coronavirus, camionista soccorso dopo l'incidente positivo al tampone del Covid-19

Soccorso dopo essere rimasto ferito in un incidente in A1 nei pressi di Arezzo, un camionista lombardo è risultato positivo al tampone del Coronavirus. L'uomo, trasferito con l'elisoccorso al policlinico delle Scotte di Siena, si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive. L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì nei pressi di Badia al Pino. L'autista, alla guida di un mezzo pesante che trasportava piastrelle, è stato soccorso dai sanitari del 118 e dalle squadre dei vigili del fuoco; tutti sono intervenuti con le necessarie protezioni. Liberato dopo essere rimasto incastrato all'interno del camion, è stato trasferito con Pegaso nel nosocomio senese. E' stato sottoposto anche al tampone del Covid-19 che ha dato esito positivo e così sono state attivate tutte quelle procedure necessarie per evitare il contagio.