Arezzo, scippa borsa a una donna e scappa. Arrestato dai carabinieri, soccorsa la 62enne caduta a terra

Scippatore in bicicletta strappa la borsa a una donna facendola cadere a terra. Un 28enne italiano è stato inseguito da una pattuglia dei carabinieri e arrestato. La 62enne, accompagnata in ospedale, è stata giudicata guaribile in sette giorni. Il fatto si è consumato giovedì 5 febbraio in via Isonzo ad Arezzo. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la donna stava camminando quando è stata trascinata a terra da quell'uomo in sella a una bicicletta che è scappato via dopo averle preso la borsa. Grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri, il 28enne è stato intercettato dopo un breve inseguimento. Dopo l'arresto, in tribunale è stata emessa nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere: è stato quindi disposto il suo trasferimento nel carcere fiorentino di Sollicciano.