Coronavirus, medico aretino bloccato a Tenerife: "Abbandonati dall'Italia"

"Abbandonati dall'Italia", così Roberto Lippi, medico ortopedico all'ospedale di Sansepolcro racconta ciò che sta succedendo a Tenerife. Insieme alla moglie erano partiti sabato 7 marzo per una settimana di vacanza. Ma mai si sarebbero aspettati di rischiare di dovere rimanere fino ad aprile. Invece ci è mancato poco. Per fortuna che sono riusciti a trovare un volo che venerdì 13 marzo li riporterà fino a Nizza. E poi? "Celo stiamo chiedendo anche noi - racconta Roberto Lippi dall'albergo di Tenerife - Siamo arrabbiati, perchè se non fosse stato per la nostra compagnia aerea, la Ryanair, dall'Italia nessuno ci avrebbe avvertito di ciò che stava succedendo". L'incubo è cominciato mercoledì quando sul cellulare di Lippi arriva una mail: "Amandarcela la compagnia aerea. C'era scritto che il nostro volo era stato cancellato, nessun aereo sarebbe arrivato in Italia. A quel punto ci siamo informati di ciò che stava succedendo - prosegue Lippi - e abbiamo saputo. Dall'Italia però nessun conforto. Abbandonati".

