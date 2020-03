Arezzo, Coronavirus: si creano più posti letto di terapia intensiva in ospedale. Centinaia di assunzioni

Il timore di tutti è ammalarsi e non trovare in ospedale il posto adeguato. O che la cosa capiti a una persona cara. Per non trovarsi impreparati a fronte del numero crescente di pazienti Covid, che richiedono uno specifico trattamento sanitario, è in atto una vera e propria riconversione dei nostri ospedali. Quattro nell’area vasta Sud Est, due nella provincia di Arezzo: il San Donato e il Santa Maria della Gruccia.

“Stiamo lavorando ad una rimodulazione dei posti che permetta di potenziare il bacino della terapia intensiva dei pazienti Covid e per dividere questi dagli altri pazienti” dice Monica Calamai, direttore della rete ospedaliera dell’area vasta. “Per Grosseto e Arezzo i posti di terapia intensiva risultano in questo modo raddoppiati”, prosegue. “Abbiamo agito ridisegnando le aree operatorie, che sono predisposte ad un certo tipo di degenze, e con interventi su altri reparti, come l’ortopedia”. Un grosso sforzo di rimodulazione.

Spostamenti, adeguamenti, introduzione di specifici macchinari. L’intervento che cambia pelle al San Donato e alla Gruccia è in pieno svolgimento, in buona parte già attuato. Oggi si continua. “Tutto questo avviene per affrontare l’urgenza Coronavirus e garantire al contempo la chirurgia oncologica e d’urgenza”, sottolinea Monica Calamai. E la task force riguarda anche il personale degli ospedali.

Il Direttore generale dell’USL Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, ha deliberato ieri un’ulteriore e potente implementazione della pianta organica, con l’assunzione di personale medico e sanitario. Obiettivo: contrastare l’epidemia e potenziare l’offerta anche dopo l’emergenza. Per l’assistenza infermieristica, le assunzioni passano a 532 rispetto ai 212 posti autorizzati a febbraio. C’è, subito, l’assunzione a tempo indeterminato di ulteriori 320 infermieri. Si attingerà, tramite scorrimento, dalle graduatorie dei concorsi. In più, per 117 infermieri a tempo determinato viene prorogato il contratto.

Autorizzata, poi, l’assunzione di altri 160 OSS che si aggiungono ai 60 autorizzati a febbraio. Sono quindi 220 gli operatori socio sanitari assunti a tempo indeterminato. Prorogati i 93 in scadenza. Autorizzato, infine, il reclutamento, attraverso contratti di lavoro autonomo, per medici specialisti in anestesia e rianimazione, malattie infettive, pneumologia, medicina d’urgenza e igiene. Si attinge da graduatorie, selezioni e avvisi pubblici.

Luca Serafini