Arezzo, Coronavirus: fedeli chiedono di scoprire il Crocefisso come nel passato

Non sarà possibile “scoprire il Crocefisso”, come si faceva in passato in situazioni di emergenza e gravi calamità. Il sacro simulacro venerato nella Chiesa del Gesù a Castiglion Fiorentino rimarrà nascosto agli sguardi e alle preghiere dei fedeli, perché il decreto vieta le celebrazioni religiose.

Scrive il Manzoni nei Promessi Sposi che il Cardinal Federigo Borromeo organizzò una grande processione per chiedere al Padreterno la fine della peste; il grande raduno di folla provocò, probabilmente, altri contagi, dice lo scrittore, ma i milanesi ebbero almeno la facoltà di rivolgersi direttamente al Massimo Esperto di tutte le cose.

E' antica la consuetudine di “scoprire il Crocefisso”, opera di incerta datazione, chi parla del XV secolo, chi del '600. Fernando, mitico sacrestano e campanaro della Collegiata del dopoguerra, raccontava di un ritrovamento miracoloso, nella zona dei Cappuccini, in prossimità della Via dell'Incarnato, sentiero in mezzo ai campi; un contadino che conduceva i buoi nella aratura del suo campo li vide fermarsi e inginocchiarsi. Scavò e venne alla luce il Crocefisso. Un’antica tradizione, che si ricordava il 14 maggio voleva che lo stesso Crocefisso avesse salvato il paese dalle orde dei lanzichenecchi che misero a ferro e fuoco l'Italia: fece calare sul paese una fitta nebbia e i “polacchi” passarono oltre. Negli anni si è “scoperto il Crocefisso” per siccità e terremoti. Veniva abbassata la copertura che lo tiene nascosto e la gente si riversava numerosa a pregare. Più di un castiglionese, ci conferma l’arciprete, ha sollecitato la reiterazione dell’antica pratica religiosa. Ma il decreto lo vieta.

Piero Rossi