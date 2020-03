Arezzo, caso Euronics: difficoltà nell'operazione Del Serra - Butali per salvare lavoratori

Sembrava fatta, invece torna ad essere appesa ad un filo la sorte dei dipendenti dei negozi a marchio Euronics che facevano parte di Del Serra Group. L’operazione di salvataggio messa a punto settimane fa prevede l’acquisizione in affitto da parte di Butali, dei negozi di Foiano della Chiana, Sansepolcro e Spoleto, per un totale di 39 addetti. L’offerta scade proprio domani, ma il piano si è incagliato su questioni sindacali.

Ora è una corsa contro il tempo per dare concretezza al trasferimento, che sarebbe capace di dare ossigeno all’intero gruppo di Fabrizio Del Serra che tra Toscana e Umbria conta 70 lavoratori complessivi, compresi altri negozi di tecnologici e quelli del settore arredamento. Il problema discende dall’inchiesta che ha colpito l’imprenditore di Cortona a fine 2019, indagato per una presunta evasione fiscale, con stop ai conti in banca.

La buona volontà della famiglia Del Serra e la disponibilità di Butali, solido gruppo degli elettrodomestici e tecnologici, hanno consentito di delineare l’operazione incentrata sui negozi di Foiano, Sansepolcro e Spoleto. Ma il tavolo della trattativa si è inceppato sulla base di rilievi mossi dai rappresentanti sindacali. Tra i nodi da sciogliere ci sarebbe quello del Trattamento di fine rapporto. Ebbene, per legge dovrebbe ricadere su entrambe le società che concludono l’intesa, ma in questa circostanza per non aggravare la situazione di Del Serra, Butali si sarebbe accollato il cento per cento dei Tfr dei lavoratori. Aspetto, questo, che non convincerebbe il sindacato, per il quale serve invece che anche Del Serra sia obbligato a fare la sua parte.

Da qui il congelamento del passaggio in affitto dei negozi, in base a valutazioni e conteggi in base ai quali verrebbero meno i presupposti per tenere in piedi il concordato preventivo che Del Serra si accinge a presentare al tribunale di Arezzo. Le porte dei concordati sono stretti e occorre assicurare determinati livelli di rientro ai creditori. Per questo, in una condizione di incertezza, l’istanza non è stata neppure depositata. Certo, la trattativa è in corso, complicata anche dal contesto generale legato all’emergenza Coronavirus. E probabilmente la data di domani, in cui l’offerta di Butali formalmente perde di efficacia, può essere aggiornata di un po’. Ma non di troppo. Perché i negozi sono in caduta libera, tra clienti che in questa fase scarseggiano ovunque e merci in esaurimento. A seguire la vicenda per Alessandro Butali, amministratore della società, è l’avvocato Marcello Catacchini, per Del Serra ci sono gli avvocati Niki Rappuoli e Marco Cocchi. Confronto aperto col sindacato. Da scongiurare il rischio che tutto salti per aria.

Luca Serafini