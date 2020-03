Arezzo, Coronavirus: ora al San Donato 39 posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid

Ad Arezzo c’era un ospedale San Donato a.C., avanti Coronavirus e ce n’è uno d.C., dopo Coronavirus. Organizzato in modo molto diverso per poter curare i pazienti Covid in ambienti specifici e con un numero di posti letto capace di sostenere l’eventuale impennata di ricoveri. Le cifre sono evidenti: dagli 11 posti di terapia intensiva per contagiati da Coronavirus, l’ospedale di Arezzo è passato agli attuali 39. Quasi quadruplicati. Posti ricavati nell’area operatoria, ma distanti da quelli per i pazienti ordinari. E sono saliti a 80 i posti letto sempre per pazienti colpiti da Coivd-19 che non necessitando di terapia intensiva, ma devono seguire specifiche cure e trattamenti.

Una forte rimodulazione interna, quella impressa dall’azienda sanitaria, nella prospettiva che possa verificarsi un incremento di ingressi - che si spera non ci sia - di fronte al quale non ci si può certo trovare impreparati. Come purtroppo è avvenuto in certi casi al nord Italia. La disponibilità di posti, stando al fabbisogno di ieri, era più che sufficiente, considerato che i pazienti che hanno contratto il Coronavirus e sono ricoverati in terapia intensiva ad Arezzo sono sei.

E’ la manager della rete ospedaliera dell’area Sud Est della Toscana, Monica Calamai, a fornirci le cifre, dopo che già ieri il Corriere aveva anticipato l’importante trasformazione in atto al San Donato. Un cambiamento profondo che nel territorio aretino riguarda anche l’ospedale Santa Maria della Gruccia, in Valdarno, con 5 posti di terapia intensiva Covid e 20 posti letto dedicati.

E per ogni paziente Covid, l’azienda sanitaria garantisce una copertura piena in termini di assistenza: quindi non solo i macchinari necessari per ventilazione e sostegno, ma anche il personale sanitario specifico: rianimatori, infettivologi, pneumologi e anche cardiologi.

L’auspicio dei manager della sanità è che la disponibilità di posti in Terapia intensiva e a Malattie infettive rimanga in eccesso rispetto ai reali bisogni. Ma c’è da stare in campana. Quella del Coronavirus è una trincea dove giorno e notte si combatte. I camici bianchi dei dottori, degli infermieri, degli operatori socio sanitari fanno muro. E sono nel quadro della conversione scattata negli ospedali (anche Grosseto e Campostaggia) sono in atto forme di integrazione tra medici di diversa specializzazione per fare fronte comune.

E ieri è stata lanciata anche l’operazione donazioni nell’ambito della Ausl Toscana Sud Est. E’ stato istituito un conto corrente dedicato dopo che da più parti era arrivata la richiesta di mostrare il sostegno all’impegno dell’azienda sanitaria nel fronteggiare la sfida del Coronavirus. Dal territorio emerge l’apprezzamento dei cittadini per la sanità e la voglia di fare comunità, di stare insieme. La Asl Toscana Sud Est proprio per convogliare gli slanci di solidarietà ha istituito un conto corrente dedicato per le donazioni: IBAN IT 81T01030 14217 000001128461. Modulistica nel sito www.uslsudest.toscana.it. Nella causale va inserito “Donazione Emergenza Coronavirus oppure COVID-19”. “Solidarietà e sostegno sono d’altra parte cosa nota nel nostro territorio”, riporta una nota della Ausl Toscana Sud Est guidata dal direttore Antonio D’Urso. Che ringrazia tutta la comunità per la vicinanza agli operatori della sanità in un momento senza precedenti.

Luca Serafini