Arezzo, caccia ai ladri delle Poste in fuga con 90 mila euro. Usata tecnica della "marmotta"

L’emergenza virus non ferma i ladri. Furto col botto alle Poste di Rigutino: banditi in fuga con poco meno di 90 mila euro dopo un colpo che, almeno per ora, sembra perfetto.

Esperti ed anche fortunati, i malviventi sono riusciti a mettere le mani sulle banconote, senza che queste venissero sporcate dal dispositivo antifurto con l’inchiostro. Il sistema ha fatto cilecca. Mentre il metodo della “marmotta”, un cilindro pieno di polvere da sparo inserito nel bancomat, ha funzionato alla perfezione. Innesco esterno, esplosione e Postamat sventrato. In pochi secondi i malfattori si sono impossessati del denaro che era stato caricato da poco nella cassa per i prelievi posizionata all’esterno dell’ufficio che si trova lungo la strada regionale 71 e che da ieri è tra quelli chiusi da Poste Italiane. Si trova in luogo defilato nella popolosa frazione, vicino alla rotatoria. A Rigutino è stata vista allontanarsi un’auto grigio, una Giulietta, con direzione Arezzo.

Tre gli uomini immortalati dalle telecamere che i ladri avevano tentato di oscurare spruzzando spray sull’obiettivo. Avevano i volti mascherati con il passamontagna. Probabilmente con loro ha agito un quarto uomo, il complice con ruolo di palo e autista. Le indagini della Mobile diretta da Pietro Luca Penta sono in pieno svolgimento e fino a ieri sera non avevano dato esito. Al vaglio anche analogie con il furto di inizio febbraio alle Poste di Pratantico. In quel caso i ladri ebbero meno fortuna, con il bottino macchiato in gran parte dall’inchiostro. Il boato di Rigutino è avvenuto alle 23.57, al termine di una giornata pesante per tutti, con le ulteriori restrizioni per l’emergenza virus comunicate alle 22 dal premier Giuseppe Conte.

C’era, anche in quei momenti, chi pensava a delinquere e architettava l’assalto. La Volante della Polizia è arrivata poco dopo sul piazzale. Rilievi e accertamenti anche della Scientifica per buona parte della mattinata, con i cittadini, già scossi dall’epidemia, a guadare oltre la fettuccia bianca e rossa lo sportello del Postamat squarciato e svuotato.

Luca Serafini