Arezzo, Coronavirus: 27 denunciati perché fuori senza motivo. Il Prefetto: "State a casa"

Sono 27 le persone denunciate in provincia di Arezzo perché trovate fuori senza un giustificato motivo. Lo comunica la Prefettura che con il Prefetto Anna Palombi ribadisce il concetto: "State a casa". Continuano i controlli delle forze di polizia sul territorio per far rispettare le restrizioni imposte dal governo per contrastare il diffondersi dell'epidemia di Coronavirus.

I 27 denunciati, spiega la Prefettura, sono per lo più persone in auto, ma anche a piedi. Gente che si trovava fuori dal domicilio senza ragioni di lavoro, di salute o di necessità. Contestato il reato 650, l'innosservanza del provvedimento dell'autorità. In tutto controllate 801 persone. E' scattata anche una denuncia per un altro reato.

I dati si riferiscono alla mezzanotte di giovedì 12 marzo e sono stati inviati al Ministero dell'Interno.

Occorre essere sempre muniti della autodichiarazione. Prima di uscire, raccomanda la Prefettura, porsi sempre la domanda: "E' indispensabile?".

Per i negozi emerge una pressoché totale omogeneità nel rispetto della chiusura. Su 669 controlli nessuna denuncia.