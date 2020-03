Arezzo, Coronavirus: il colosso dell'oro UnoAerre si ferma per cautela

Meglio chiudere, seppur con sacrificio, che alimentare il rischio epidemia a danno di tutti. E’ la filosofia adottata ad Arezzo da UnoAerre Industries, il colosso orafo aretino della famiglia di Sergio Squarcialupi. Ieri, alla fine del turno, la fabbrica di San Zeno ha sospeso l’attività produttiva fino al 20 marzo.

Nessun contagio tra dipendenti e manager, ma UnoAerre ritiene opportuno interrompere per restare tutti a casa. Erano stati attivati tutti i piani e le procedure per valutare i rischi e intraprese le misure organizzative e procedurali di tutela. Ma la situazione è tale che l’azienda “reputa di poter meglio contribuire al grave momento attraversato dal Paese con l’emanazione del provvedimento più restrittivo delle proprie attività, certa che un limitato sacrificio nei prossimi giorni possa essere un rilevante vantaggio per la sanificazione del Paese e per la ripresa tempestiva di ogni sua attività”.

Una misura di puro carattere preventivo, ma come si può immaginare forte per chi nel settore orafo ricopre il ruolo di leader con oltre 200 addetti e un super fatturato. Per ora prosegue l’attività il gigante Chimet, altra azienda della famiglia Squarcialupi. Anche altre aziende del territorio, come la cementeria Baraclit, hanno preso analoghe decisioni andando oltre le restrizioni del decreto. Ulteriore segno di un momento straordinario, drammatico, ma di grande responsabilità e voglia di ripartire quanto prima.