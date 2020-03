Arezzo, si spoglia davanti a una donna: identificato dopo indagini e denunciato

Si spoglia davanti ad una donna e a seguito di indagini viene identificato e denunciato dai carabinieri. E' successo a Levane, dove i militari dell'Arma in seguito ad un episodio avvenuto a gennaio 2020 sono risaliti all'autore dell'atto osceno e hanno deferito all'autorità giudiziaria un disoccupato italiano quarantenne. L'uomo già in passato si era lasciato andare ad atti simili quando si era introdotto in un palazzetto dello sport durante una sessione di allenamento pomeridiano di una squadra di pallavolo femminile e si era denudato mettendo in mostra i propri organi genitali.

L’uomo questa volta, dopo essersi appostato in pieno giorno nelle vicinanze di un parco giochi per bambini, al passare di una donna che si trovava in quella zona perché impegnata in lavoro di distribuzione porta a porta di materiale pubblicitario, ha abbassato i propri pantaloni mettendo cosi in mostra i propri genitali. La donna, visibilmente scossa, dopo essere fuggita dall’uomo ha denunciato l’accaduto ai militari di Levane che, dopo una breve attività d’indagine, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno denunciato alla procura della repubblica di Arezzo per atti osceni.