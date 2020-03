Castiglion Fiorentino, addio a Franco Fusi l'uomo che illuminava il paese

Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di Franco Fusi, cittadino molto conosciuto, per tanti anni sempre presente nella vita pubblica del paese.

Dipendente dell'ENEL, a Castiglion Fiorentino Franco quasi impersonava l'ente che gestisce l'energia elettrica. Tanto per dire, se c'era da salire sulla cima della torre del Cassero per installare e accendere la stella cometa, o per faccende simili, il Comune chiamava senza esitazione Franco Fusi. Sempre impegnato con la Pro Loco, con la Misericordia, era uno dei contradaioli simbolo di Porta Fiorentina. Quando il rione gigliato vinse il Palio l'ultima volta, tutto il rione si riversò a casa di Franco, da un po' di anni costretto in casa dalla malattia, per festeggiare la vittoria.

Franco Fusi aveva quasi 84 anni. La salma si trova esposta nella Cappella della Misericordia. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, sabato 14 marzo, con le note limitazioni alla partecipazione, imposte dalle disposizioni governative in questi giorni. Alla moglie Lidia, ai figli Massimo, Laura, Fabrizio, Stefano e Francesca le condoglianze della redazione del Corriere di Arezzo.

Piero Rossi