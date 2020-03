Arezzo, Coronavirus: ancora denunce per chi esce senza motivo e per negozi aperti

Ancora denunce penali ad Arezzo e provincia per chi non rispetta gli obblighi del decreto anti Coronavirus: "tutti a casa" e "negozi chiusi". La Prefettura comunica che nella giornata di venerdì 13 marzo sono stati deferiti all'autorità giudiziaria 15 aretini trovati in giro senza giustificato motivo.

I controlli effettuati hanno riguardato 649 persone. Due le denunce per aver prodotto false attestazioni sul modulo. Quanto ai negozi, 612 i controlli effettuati dalle forze dell'ordine con 3 situazioni nelle quali è stata riscontrata l'inosservanza della chiusura dell'attività decretata dal governo. Nella giornata precedente erano stati 27 gli aretini denunciati per l'articolo 650, reato contravvenzionale che colpisce, in questo caso, chi si sposta senza motivi di lavoro, salute e necessità come la spesa. Per i denunciati si attiva un iter con la denuncia che passa alla procura, per il successivo decreto penale di condanna.

Si può chiudere con una oblazione pagando la metà del massimo previsto che è di 206 euro. E' anche possibile opporsi. I controlli proseguono su tutto il territorio per ridurre al minimo indispensabile i movimenti delle persone che possono espandere il contagio. "Prima di uscire domandatevi se è proprio necessario", ripetono dalla prefettura come raccomandazione.

Inizia intanto un fine settimana molto particolare. Tra resistenza, speranza e disagi. Ad Arezzo si è anche registrato un primo decesso di un paziente risultato positivo al tampone eseguito dopo il decesso. Un 62enne malato oncologico terminale. Si trovava all'hospice, ora oggetto di accurate attenzioni secondo la procedura.