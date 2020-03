Arezzo, Coronavirus: Prada non si ferma. Chimet non può ricevere altri rifiuti ospedalieri

Prada frena ma non si ferma. L’intenzione, almeno, è questa. All’inizio di una settimana che per le attività produttive si apre all’insegna della massima incertezza. La fabbrica di Milano oggi, lunedì 16 marzo, non aprirà i battenti, ma per il polo produttivo e logistico del Valdarno (2.300 dipendenti) niente stop. Si lavora, ma a ranghi ridotti: circa la metà del personale. Ricorso a ferie e smart working. E con tutte le precauzioni. Mascherine per ogni dipendente, gel detergente all’ingresso, distanze tra un dipendente e l’altro, presenze diluire facendo gioco su spazi e orari.

Il punto della situazione è stato esposto venerdì dall’azienda a organizzazioni sindacali e lavoratori. Si va avanti, pur con le massime cautele, perché molti mercati del mondo non hanno risentito della pandemia e le richieste ci sono. In più c’è da farsi trovare preparati quando si uscirà dal tunnel, come la Cina ora. Resta tuttavia al primo posto la sicurezza. Barra dritta, al netto di possibili interventi delle autorità qualora si verificassero casi di persone positive che dovessero coinvolgere l’azienda. Nel settore moda è rimasta finora aperta, con accorgimenti straordinari, anche Valentino (180 addetti). Ma oggi stop con riunione dirigenziale per stabilire il da farsi.

Nella giornata di ieri i sindaci del Valdarno hanno lanciato un appello a chi resta operativo: garantire adeguate protezioni ai dipendenti. “Oltre quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo, invitiamo le attività del territorio non strettamente indispensabili alle filiere di beni di prima necessità a valutare, insieme ad associazioni di categoria e rappresentanze sindacali, la chiusura o la riduzione delle attività fino al 25 marzo per tutelare se stessi ed i dipendenti dal rischio di contagio”. La richiesta viene dai sindaci di Bucine, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine-Laterina, San Giovanni e Terranuova. Dopo i numerosi casi di Covid-19 all’ospedale della Gruccia, è più forte ancora l’esigenza di “evitare il più possibile contatti e assembramenti”.

Da qui l’invito a commercianti, artigiani e imprenditori. Rallenta il settore trasporti, da domani servizi ferroviari Lfi ridotti. Chiusa Baraclit in Casentino, non riapre i battenti stamani UnoAerre, mentre a Sansepolcro macchinari accesi alla Buitoni e lo stesso al pastificio Fabianelli di Castiglion Fiorentino. Rilevante, più trenta per cento, l’aggravio dei costi per l’esportazione della pasta in Oriente.

A Badia al Pino il colosso Chimet lavora. L’azienda non vive di solo recupero metalli, ma anche di incenerimento di rifiuti, il 60 per cento dei quali sanitari. Dal nord è pressante la richiesta di smaltimento di rifiuti ospedalieri, fortemente incrementati per l’emergenza. Ma Chimet ha un tetto bloccato, 12.500 tonnellate l’anno, e deve dire no.

Luca Serafini