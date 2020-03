Arezzo, Coronavirus: la giunta del sindaco Ghinelli in riunione digitale

Coronavirus, la Spagna segue il nostro esempio ma pene più dure

Madrid, 16 mar. (askanews) - Anche la Spagna segue l'esempio italiano nella lotta alla diffusione del coronavirus e dopo l'emanazione dello "stato di allerta nazionale" esteso a tutte le regioni del paese, obbliga i suoi cittadini alla "quarantena" in casa, schiera anche l'esercito per i controlli e mette in atto punizioni severe per gli inadempienti. Di fatto l'obbligo di rimanere in casa ha le ...