Coronavirus, anche il dirigente del 118 dell'azienda Usl Toscana sud est, Massimo Mandò, è risultato positivo. Il dottor Mandò, 66 anni, valdarnese, figura di riferimento dell'emergenza urgenza, stimatissimo e infaticabile nell'organizzazione dei servizi sul territorio, è a casa, nel comune di Castelfranco Piandiscò.

Avrebbe accusato i sintomi nel fine settimana: febbre e tosse. Domenica 15 marzo la conferma attraverso il tampone: positivo al Covid - 19. Sono scattate tutte le misure del caso per ricostruire la catena dei contatti, con persone messe in isolamento e controlli successivi.

Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda sanitaria di area vasta (Arezzo, Siena, Grosseto). Le condizioni di salute del dottor Massimo Mandò sarebbero comunque buone, tali perfino da permettergli di seguire il suo lavoro da casa. Preparato, competente e impegnato da anni nella diffusione dei defibrillatori, Massimo Mandò è conosciutissimo in tutta la provincia di Arezzo e in Toscana.

A lui anche dal Corriere di Arezzo auguri di pronta guarigione, mentre l'azienda sanitaria diretta dal Antonio D'Urso e della quale fa parte Mandò è impegnata in uno sforzo senza precedenti per arginare l'epidemia con azioni di prevenzione e cura. I sanitari sono in prima linea, esposti al rischio contagio.

Luca Serafini