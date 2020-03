Arezzo, Coronavirus: il caso del dirigente del 118 e quello della farmacista

Colpi di tosse e febbre. Il virus si è annunciato così al dottor Massimo Mandò, 66 anni, dirigente del 118. Anche lui contagiato dal Coronavirus. I sintomi avvertiti il sabato hanno avuto risposta l’indomani: positivo. Questo l’esito del tampone. Mandò è a casa, nel comune di Piandiscò Castelfranco e ci risulta, tenace qual è, che continua a lavorare “da remoto” per l’azienda sanitaria di cui rappresenta una colonna.

E’ dirigente dell’emergenza urgenza per l’area vasta Toscana sud est che comprende Arezzo, Siena e Grosseto, figura di riferimento del grande mondo dei soccorsi, propugnatore della cultura della prevenzione e dei defibrillatori ovunque. Ora deve vedersela con il Covid-19. Messo in moto, ovviamente, tutto il protocollo dei controlli per ricostruire la catena di contatti per le verifiche su altri possibili contagi.

E una figura di punta come Mandò di incontri in queste intense giornate ne ha sicuramente avuti. Al dirigente del 118 sono andati gli auguri di pronta guarigione del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, dagli amministratori del Valdarno e da tanti colleghi. Buona guarigione anche dal Corriere di Arezzo. Il virus non guarda in faccia nessuno. Aggredisce anziani e giovani, vice ministri e segretari di partito, infermieri e imprenditori.

E a Camucia ha colpito la farmacista del paese, titolare della Farmacia Bianchi che si trova in posizione centralissima vicino alla rotatoria nel mezzo del paese. La dottoressa, ultrasessantenne, di origini svizzere, è ricoverata a Perugia e le sue condizioni, a quanto riferiscono fonti dell’amministrazione comunale, sarebbero serie. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni ha emesso una ordinanza di chiusura dell’attività anche in considerazione di altri contagi collegati a quello della dottoressa. In particolare il marito di una dipendente è ricoverato ad Arezzo, in Malattie Infettive.

Controlli su altri collaboratori, che presenterebbero sintomi. In atto tutte le misure previste, gli isolamenti e i tamponi. Dai bollettini dell’Azienda sanitaria, emerge che in provincia di Arezzo, sono 54 i casi di persone contagiate da Coronavirus. Mandò rientra tra gli ultimi tre, registrati domenica. Tutti e 54 sono in cura. Quattro in Terapia Intensiva al San Donato di Arezzo, dove la capienza per trattare i pazienti affetti da Covid-19 è stata ampliata, altri sono in Malattie Infettive. Le età dei contagiati sono le più varie, da un anno a 92. Ci sono ventenni e molti di mezza età. Leggera supremazia degli uomini: 28 rispetto alle 26 donne.

