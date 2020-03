Arezzo, Coronavirus, il prete ai parrocchiani: "Aprite le finestre, vi do la benedizione dalla strada"

Fede e riti religiosi si adattano ai tempi del Coronavirus. Don Adriano Ralli a Castiglion Fibocchi darà la benedizione passando per strada con l'acqua santa, aspergendo i suoi parrocchiani affacciati a finestre e balconi. Lo ha annunciato lo stesso sacerdote del paese in provincia di Arezzo. Giovedì 19 marzo, festa del patrono San Giuseppe, "benedirò tutte le vostre abitazioni e i locali pubblici", scrive nella comunicazione ai fedeli.

"Alle 16 partirò dalla chiesa con l'acqua benedetta percorrendo le strade del nostro paese dove non sono potuto venire per la benedizione annuale". La gente riceverà il segno affacciata sulle strade. La tradizione e lo spirito religioso prendono forma nuova per l'emergenza pandemia. E don Adriano, creativo, ha pensato anche alla soluzione per consegnare il tradizionale ricordino pasquale, evitando il passamano, il contatto, l'incontro fisico con le famiglie: "Il ricordo pasquale di quest'anno con la preghiera per la famiglia lo potete ritirare gratuitamente presso l'edicola".

E l'edicola, come farmacie e supermercati, è tra le attività che possono operare in base al decreto. "Il Signore ci benedica tutti per ritrovarci presto a ringraziarlo in un'unica e bella festa, più uniti e più buoni di prima." Chissà che l'idea di don Adriano non venga presa a modello e applicata in altre parrocchie.

Luca Serafini