Coronavirus, a Badia Tedalda vice sindaco e medico contagiati dal virus. Santucci: "Task force per il paese"

Vice sindaco e medico condotto contagiati dal coronavirus. A darne notizia è il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci che in un post su facebook dichiara: "Mi assumo la completa responsabilità di quello che scrivo anche in considerazione che eventuali violazioni della normativa a tutela della privacy debbano essere superate dallo stato di necessità. Il nostro vice sindaco ed il nostro medico di medicina generale sono risultati positivi al virus. Pertanto chiunque ha avuto rapporti ravvicinati con loro dal 7 marzo in poi (io compreso) deve autoisolarsi per 14 gg consecutivi (è obbligatorio). Di questi che hanno avuto contatti chi ha la febbre chiami il servizio igiene della AUSL (Dr. Conti, Dr.ssa Leonardi) ed avrà il tampone. Oggi sarà sanificato il distretto di Badia. Oggi pomeriggio chiederò all’Assessore Regionale Stefania Saccardi di disporre una task force per Badia Tedalda con dotazioni di mascherine idonee per la popolazione e tamponi a tappeto per tutti quelli che vogliano farlo. Sono fiducioso di convincerla. EVITATE IL DI USCIRE DI CASA, EVITATE DI USCIRE DAL TERRITORIO COMUNALE. Grazie".