Arezzo, restituiti ai Moretti beni per 10 milioni: tenuta Feudo Maccari, marchio Oreno e Pull Love

Per un anno e mezzo oltre 10 milioni di beni della famiglia Moretti sono rimasti sotto sequestro ma non dovevano esserlo. E’ emerso negli ultimi giorni, ad un più attento riconteggio delle proprietà alle quali a novembre 2018 sono stati posti i sigilli, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Arezzo per autoriciclaggio che vede coinvolti gli imprenditori del vino e della moda. Anziché sequestrare beni per 25.529.409 euro, cioè il valore del presunto reato imputato ai Moretti, erano stati bloccati beni per un ammontare di 36.785.426 euro.

Pertanto, alla luce del ricalcolo, il pm Marco Dioni ha emesso un decreto di “parziale revoca di sequestro preventivo”. La restituzione riguarda tutti i beni della società agricola Feudo Maccari in Sicilia, tutti i marchi dei super vini della Tenuta Sette Ponti tra cui il mitico Oreno, il marchio Pull Love, il 21 per cento delle quote della società Rivoire srl in favore della società Falstaff, la società Mefa srl (fallita), la società Prioria srl (fallita), ad eccezione dei veicoli che restano in sequestro in quanto solo formalmente erano intestati alla società ma erano nella disponibilità di Andrea Moretti, figlio del patron Antonio. Vengono a cadere anche i sigilli sui beni sequestrati a Luciana Lo Franco, moglie di Antonio Moretti, al figlio Amedeo Moretti Cuseri, a Stefano Vannucci, a Simona Camaiani e a Paolo Colzani. Per questi sei indagati, in tutto 14, il sostituto procuratore Marco Dioni si accinge a chiedere l’archiviazione, si legge nelle carte del decreto.

Siamo infatti agli sgoccioli della maxi inchiesta, lunga e complessa, e probabilmente nel mese di aprile sarà chiesto il rinvio a giudizio per gli indagati principali: Antonio Fioravante Moretti Cuseri, Andrea Moretti Cuseri e i collaboratori Marcello Innocenti e Paolo Farsetti, per i quali scattarono anche gli arresti domiciliari. Viene contestato il riutilizzo di somme provento di reati fiscali e tributari, attraverso una serie di operazioni con l’estero e tra società riconducibili ai Moretti.

Gli altri indagati sono Alberto Moretti Cuseri, Giovanna Moretti Cuseri, Monica Moretti Cuseri, Chiara Paghera. Il super sequestro per equivalente fu disposto dal gip Piergiorgio Ponticelli alla luce di quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Nel merito della vicenda giudiziaria ci sarà scontro, in Cassazione è già in atto da molto. Intanto c’è questa restituzione di 10 milioni, in base alla rideterminazione del valore dei beni, avvenuta sulla base delle relazioni degli amministratori giudiziari e dei consulenti. Insomma, ai Moretti erano state tolte proprietà in eccesso.

I legali dei Moretti, Stefano Campanello e Mauro Messeri per Antonio, Niki Rappuoli e Roberto Cordeiro Guerra per Andrea, hanno preso atto del decreto. Soddisfazione ma anche stupore. In vista delle prossime battaglie, il marchio Oreno del super vino e il marchio Pull Love della catena di negozi sono tornati a casa.

Luca Serafini