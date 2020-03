Arezzo, il Coronavirus fa crollare mercato del sesso per escort, lucciole e clienti

Crolla anche il mercato delle escort e delle lucciole. Case a luci rosse inattive o quasi. Vie del sesso a pagamento deserte di clienti e di signorine. Spopolata perfino la via dello Scopetone, in tempi normali frequentata perennemente dalle ragazze di colore. Sono gli effetti della paura del contagio e anche delle restrizioni imposte con il decreto anti epidemia. Al graduale calo iniziato a febbraio, è seguito un autentico tracollo per questo settore che ad Arezzo è tradizionalmente vivace, ricco e assortito. Escort Advisor, sito specializzato, ha quantificato un calo del 42% degli annunci delle escort nella regione Toscana.

La rilevazione si riferisce al periodo che va dal 17 febbraio al 13 marzo, e indica ad Arezzo l’arretramento più pronunciato in tutta la Toscana, pari al -59% (come Lucca). A Firenze, la riduzione è decisamente più contenuta, -31%. (come Massa Carrara). Si avvicinano alle dimensioni di questa flessione Siena e Pisa con il -32%. Mentre Grosseto con il -50%, Livorno -46%, Pistoia -45%, Prato -44%, seguono il trend di Arezzo tra le province dove il tam tam degli annunci per l’amore a pagamento si è inceppato. L’effetto virus ha ridimensionato di molto anche le ricerche di escort su Google: pure qui, stando alle analisi di Escort Advisor, Arezzo segna una inversione marcata con il -31,51%, decisamente superiore rispetto al dato toscano: -9,59. La piazza aretina, dunque, soffre l’effetto epidemia.

Le prime ad astenersi pressoché in blocco dalla “professione” sono state le cinesi, che rappresentano circa il 40% delle oltre cinquanta signorine che nei periodi normali ricevono su appartamento in città negli appartamenti. Si sono successivamente adeguate anche le altre, sudamericane e dell’Est. C’è chi ha mantenuto viva l’attività fin quando è stato possibile e chi opera tuttora, sfidando ogni rischio di contagio e con le immaginabili acrobazie per gli spostamenti.

L’andare nelle case squillo, è occasione di contatti a rischio e non rientra certo fra i “giustificati motivi” per i quali sono leciti i movimenti sul territorio (lavoro, salute, necessità). Ma i temerari, si sa, non mancano. Il business delle case a luci rosse ha numeri considerevoli in città, con prestazioni che vanno da 30 euro fino a 200 e con ritmi quotidiani intensi per far fronte ad una domanda costante.

E’ pressoché azzerata in questa fase anche l’offerta “esterna”, quella delle passeggiatrici diurne che solitamente stazionano sulla direttrice della strada statale 73 verso il Torrino e su per lo Scopetone. Ferma anche l’attività delle lucciole notturne sull’asse via Duccio da Buoninsegna, Santa Maria delle Grazie, via Leonardo da Vinci, Olmo, San Zeno. Su questo versante non ci sono rilevamenti statistici. Impatto visivo e rilevamenti delle forze dell’ordine dicono di un settore bloccato. Ma pure qui sono possibili le eccezioni.

Luca Serafini