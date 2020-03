Coronavirus ad Arezzo, Marco Feri direttore di Terapia Intensiva: "Pronti per il picco tra il 26-28 marzo"

“Abbiamo lavorato in anticipo e siamo pronti anche ad accogliere dieci pazienti per volta”. Il dottore Marco Feri è il direttore dell’Area Funzionale Terapia Intensiva, medicina perioperatoria e terapia antalgica dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. Insieme ai suoi colleghi e a tutti i suoi collaboratori non conosce orari da quando è cominciata l’emergenza Covid e oggi dichiara che il reparto è pronto a fronteggiare qualsiasi emergenza. Proprio per il lavoro che è stato svolto a monte. “Siamo stati brillanti - dice Feri - Nel momento in cui cominciava l’ondata lombarda, abbiamo iniziato ad organizzarci. E questo ci ha permesso, in questo momento, di avere un sistema nei due ospedali maggiori Covid (Arezzo e Grosseto ndr), di avere un piano di posizionamento posti letto completamente attrezzato che ci può permettere di far fronte anche a dieci pazienti contemporaneamente”. “Quindi abbiamo avuto l’accortezza di prepararci e di essere pronti per quello che è il picco previsto intorno al 26-28 marzo”. Le criticità riguardano i ventilatori e il materiale protettivo. “Sono cose che sono difficili da reperire nel mercato - spiega Feri - Parlo di ventilatori adeguati, anche se ci siamo attrezzati, mentre un po’ di crisi la possiamo avere per quello che riguarda i nostri sistemi di protezione, ma per ora stiamo reggendo”. Riguardo alla situazione aretina, Feri illustra: “Rispetto al resto della Toscana la nostra, almeno per ora, è la migliore che possiamo avere. Non so quale sia il motivo, forse è perchè siamo in un ambiente rurale”. Poi i numeri: “Ad Arezzo abbiamo avuto nove pazienti Covid, ne abbiamo già dimessi due, guariti, il terzo verrà dimesso domani (oggi ndr), però sono in attesa stanotte di altri due pazienti. E’ un sistema decisamente dinamico e un paziente complesso rispetto al normale virus dell’influenza, che ha bisogno sì del medico, ma anche dell’assistenza degli infermieri”. C’è anche un altro aspetto: “La realtà aretina che si è messa tutta a disposizione. Abbiamo organizzato quasi immediatamente trenta posti letto per pazienti Covid in rianimazione e settanta posti letto nell’area infettivologica e pneumologica. Sono soddisfatto da un punto di vista organizzativo e impaurito invece, perchè non so quello che ci aspetta, considerato anche che i pazienti arrivano a ondate e questo mette in crisi il sistema”. I reparti specifici hanno creato quella che Feri definisce “una bolla Covid dove vengono messi i pazienti in attesa del risultato del tampone per non creare contagi con i pazienti non Covid”. C’è anche una collaborazione con tre ospedali dell’area milanese per “spunti terapeutici”. Dalla Lombardia potrebbero arrivare pazienti? “Per quanto riguarda la nostra zona non ho notizie, so che sono arrivati, almeno per ora, ma in altre zone toscane”.