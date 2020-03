Arezzo, Coronavirus: 7 nuovi casi di contagio e 40 denunce

Coronavirus, dopo i 24 casi di contagio registrati in un solo giorno, cala il numero dei nuovi positivi in provincia di Arezzo: sette, quattro uomini e una donna. E' la cifra diffusa dall'azienda sanitaria. Il conteggio totale vede adesso, con il dato riferito al 17 marzo, 75 persone colpite dal Covid-19. Si va un anno di età fino a 92.

I nuovi casi sono un uomo di 63 anni di Arezzo, una donna di 34 anni e un uomo di 58 della Valdichiana, una donna di 33 anni, un uomo di 33 anni e un uomo di 70 del Casentino, una donna di 36 anni della Valtiberina. Sono tutti in cura a domicilio. Da segnalare che non ci sono nuovi contagiati in Valdarno.

Nelle ultime 24 ore sono proseguiti i controlli, oltre settecento, e sono state denunciate 40 persone che circolavano per le strade senza giustificato motivo.